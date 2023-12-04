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Spor

Kopenhag'ı üzen haber! Denis Vavro sakatlandı

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan Kopenhag'da önemli bir gelişme yaşandı. Kopenhag savunmasının önemli ismi Denis Vavro son oynanan lig maçında sakatlandı.

4 Aralık 2023 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
Kopenhag'ı üzen haber! Denis Vavro sakatlandı
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Danimarka Süper Ligi'nin 17. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, sahasında Aarhus ile karşı karşıya geldi.

Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip lider olarak çıktı. Aarhus dördüncü dakikada Poulsen'in attığı golle 1-0 öne geçti. 34. dakikada konuk ekipten bu kez Tingager sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

İkinci yarıda Kopenhag ilk yarıya göre daha iyi bir görüntü çizdi. 58. dakikada Mıhamed Elias Achouri'nin golüyle skora 2-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kopenhag kendi sahasında mağlup olarak liderliği Brondby'e kaptırdı.

Kopenhag ligde oynadığı son üç maçta bir puan alabildi.

KOPENHAG'TA BEKLENMEDİK SAKATLIK

Karşılaşmanın 26. dakikasında ev sahibi ekip için şok bir an yaşandı. Savunmanın bel kemiği Denis Vavro, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Uzun bir süre saha içinde tedavisi yapılan 27 yaşındaki oyuncu sedyeyle oyundan çıktı. Yerine ise Boilesen girdi.

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