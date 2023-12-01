Kopenhag'ın Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken istatistiği!

Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında temsilcimiz Galatasaray, Kopenhag deplasmanına gidecek. Bu maç öncesi Kopenhag, Devler Ligi arenasında sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Kopenhag, tarihinde 18 kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve son 16 turu maçını evinde oynadı. Danimarka temsilcisi bu maçlarda sadece Bayern Münih, Real Madrid ve Chelsea'ye kaybetti.

Danimarka ekibi söz konusu 18 maçta 7 galibiyet alırken, 8 kez sahadan bir puanla ayrıldı.

BERABERLİK YETECEK

Kopenhag ile Galatasaray arasında 12 Aralık'ta oynanacak maç öncesi iki takımın da grupta 5 puanı bulunuyor. Galatasaray, yoluna Devler Ligi'nde devam etmek için mutlaka kazanmak zorunda. Kopenhag'a ise 4 puanlı Manchester United'ın Bayern Münih'e kaybettiği senaryoda gruptan çıkmak için beraberlik yetecek. Danimarka ekibi, bir gol averajıyla Galatasaray'ın önünde yer alıyor.