24 Ağustos 2025 Pazar
  • Koray Palaz: Genç oyuncularımızın gardı çabuk düşüyor
Spor

Koray Palaz: Genç oyuncularımızın gardı çabuk düşüyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından, 'İlk yarıda yediğimiz gollerden sonra bir travma yaşadık. Genç oyuncuların gardı çabuk düşüyor, biz de onları toparlamakla yükümlüyüz' dedi.

24 Ağustos 2025 Pazar 11:29
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'a 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz değerlendirmelerde bulundu. Skordan duyduğu üzüntüyü dile getiren Palaz, genç oyunculara güvendiklerini belirtti. Palaz, "Tabii ki istemediğimiz bir skor oldu. Ancak biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu sezon genç oyuncularımıza daha çok şans veriyoruz. Geçen hafta 16 yaşındaki oyuncumuz forma giydi, bugün de ilk kez oynayan isimlerimiz oldu. Onları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Takımın mental açıdan da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Palaz, "Özellikle ilk yarıda yediğimiz gollerden sonra bir travma yaşadık. Genç oyuncuların gardı çabuk düşüyor, biz de onları toparlamakla yükümlüyüz. Bu yüzden sadece futbolun içinde değil, uzman kişilerle mental çalışmalar da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarıyla ilgili eleştirilerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Bazı pozisyonlarda verilen kararlar bizi şaşırttı. Türkiye gibi profesyonel liglerin olduğu bir ülkede bu seviyede böyle hatalar görmek garip. Ama bahanelere sığınmadan yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bandırmaspor'u tebrik eden Koray Palaz, "Eksiklerimiz var ama daha çok çalışarak doğru yolda ilerleyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almak için mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

