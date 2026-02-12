Kore Cumhuriyeti Başkonsolosundan Hyeon-gyu Oh açıklaması

Beşiktaş Kulübü'nün yeni transferler için düzenlediği imza törenine katılan Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, golcü futbolcu Hyeon-gyu Oh'un ve siyah beyazlıların başarılı olmasını istediğini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Woo Sung Lee, pazar günü oynanan Corendon Alanyaspor mücadelesini de tribünden takip ettiğini belirtti.

Hyeon-gyu Oh'un Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli oyuncusu olduğunu hatırlatan Woo Sung Lee, "Beşiktaş ve Hyeon-gyu Oh'un başarılı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli oyuncusu oldu ve umarım daha fazla oyuncu olur. Kore ile Türkiye arasındaki ilişkilerde başarı sağlamasını, kendisinin ve Beşiktaş'ın başarılı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hyeon-gyu Oh'un Alanyaspor karşısında attığı golün Güney Kore'de haberlere yansıdığını sözlerine ekleyen Woo Sung Lee, "Kore'de çok güzel tepkiler aldı. Oradaki insanların da çok fazla beklentileri var ve herkes başarılı olmasını temenni ediyor." diye konuştu.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilere dikkati çeken Başkonsolos Woo Sung Lee, şunları söyledi:

"2002 Dünya Kupası'nda Türkiye ve Kore maç yapmıştı. Koreli vatandaşlarımız ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapmıştı. Aynı şekilde Türkler de Kore için tezahürat yapmıştı. Çok güzel bir ortam oluşmuştu. Bu da Türkiye ile Kore arasındaki ilişkilerde büyük basamaklardan birisiydi. Hyeon-gyu Oh'un Beşiktaş'a gelmesiyle iki ülke arasındaki kültür, spor ve her alandaki iş birliklerinin devamını diliyorum."