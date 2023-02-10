Körfez derbisi bu kez depremzedeler için oynanacak

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından spor camiası da yardım için harekete geçti.

Sakaryaspor, depremzedelere yardım amaçlı Kocaelispor ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, karşılaşmanın tüm bilet gelirlerinin depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı belirtildi.

Sakaryaspor, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Kocaelispor ile Kocaeli Stadyumu'nda hazırlık maçı düzenlenecektir. Müsabakanın tarihi ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."