17 Kasım 2025 Pazartesi
Spor

Körfez Gençlerbirliği, ragbide Türkiye şampiyonu oldu

Ankara'da düzenlenen Kadınlar Türkiye 15'li Ragbi Ligi finalinde, İstanbul Firuzköy Spor Kulübü'nü 11-5 mağlup eden Körfez Gençlerbirliği, Türkiye şampiyonu oldu.

IHA17 Kasım 2025 Pazartesi 17:08 - Güncelleme:
Körfez Gençlerbirliği, ragbide Türkiye şampiyonu oldu
Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kadınlar Türkiye 15'li Ragbi Ligi'nin final karşılaşmaları, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Türkiye Ragbi Federasyonu Esenboğa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Grup aşamasında Ankara, Isparta, İstanbul ve Konya takımlarıyla mücadele eden Körfez Gençlerbirliği, finalde İstanbul Firuzköy Spor Kulübü ile karşılaştı. Rakibini 11-5'lik skorla yenen Kocaeli temsilcisi, kupanın sahibi oldu.

Final maçının "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ise Körfez Gençlerbirliği sporcusu Ebrar Aslan seçildi. Kupa törenine, aynı zamanda Türkiye Ragbi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt da katıldı.

