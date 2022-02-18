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Spor

Korku dolu anlar! Serdar Gürler hastaneye kaldırıldı

Serdar Gürler, Başakşehir'in deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçın 15. dakikasında kendisini yere bıraktı. Sedyeyle kenara alınan Serdar Gürler, tomografisi çekilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

18 Şubat 2022 Cuma 21:16 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 21:16
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Süper Lig 'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Başakşehir'de Serdar Gürler şoku yaşanıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında kendisini yere bırakan Serdar'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Oyuna devam edemeyen ve sedyeyle kenara alınan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, tomografisi çekilmek üzere hastaneye götürüldü.

Tecrübeli oyuncunun yerine 18. dakikada Deniz Türüç girerken Başakşehir Kulübü'nün kısa süre içerisinde Serdar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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