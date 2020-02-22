Korona virüsü onları da vurdu

22 Şubat 2020 Cumartesi16:53 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:54

Dünyada 2 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsünden İtalya futbolu da olumsuz etkileniyor.

Şu ana kadar 42 amatör maçın ertelendiği İtalya'da, yarı profesyonel lig olan Serie D'de de tüm maçlar ertelendi. Bu sabah Serie C'de oynanması planlanan Piacenze - Sambenedettese maçı da virüs nedeniyle başka bir zamana tehir edildi.

Serie B'de Ascoli - Cremonese maçı da yerel otoriteler tarafından virüs nedeniyle ertelendi. Yine Serie B'de oynanması planlanan Pisa - Venezia maçının ertelenmesi gündemde...

AMATÖR FUTBOLCU, KARANTİNA ALTINDA

İtalyan hükümeti, koronavirüsü için 'sıfır tolerans' kararı aldı.

İtalya'da amatör futbol oynayan 38 yaşındaki Lodi'nin virüs taşıdığı şüphesi nedeniyle tüm bölgesel maçlar ertelendi.

Çin'den gelen ve koronavirüs belirtileri taşıyan ancak testleri negatif çıkan Lodi, virüsün 1 aylık kuluçka süresi nedeniyle karantina altında tutuluyor.

MILAN, INTER, BRESCIA, ATALANTA VE VERONA TEHLİKEDE

İtalya'da koronavirüsün tespit edildiği bölgeler ise Lombardiya ve Veneto oldu.

Lombardiya bölgesinden Serie A'da Milan, Inter, Brescia, Atalanta takımları bulunuyor. Veneto bölgesinden ise Hellas Verona, Serie A'da mücadele ediyor.