İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liglerin ertelenmesi sonrası hakemlerin gelirleri düştü
Spor

Liglerin ertelenmesi sonrası hakemlerin gelirleri düştü

Liglerin ertelenmesi, bin 472 hakemin gelirlerine darbe vurdu. Liglerde görev yapan toplam bin 493 hakemden, profesyonel olan 21 hakem maaşlarını alıyor ancak onlar da maç gelirlerinden oldu. Diğer bin 472 hakemin ise kazançları kesildi.

28 Mart 2020 Cumartesi 09:45 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 09:45
ABONE OL

Zengin futbol sektörünün en az kazananı hakemler. TFF’nin profesyonel kadrosunda bulunan hakemler dışında bu mesleği icra edenler sadece maç başı ücretlerle yetiniyor. Koronavirüs salgınıyla liglerin ertelenmesi, sektörün büyük gelir kaybı yaşamasına neden oldu. Buna rağmen milyon dolarlık mukavelelere imza atan futbolcular, gelirlerinden fedakârlık etmeye yanaşmıyor. Sözleşmelerinde yapılması planlanan indirimlere itiraz ediyor. Hakemler ise bir kenara çekilmiş, olup bitenleri izliyor, bir an önce salgın tehdidinin bitmesini ve liglerin başlamasını bekliyor.

MAÇ BAŞI 10 BİN TL ZARARDALAR

Zira maçlarda görev yapan ve aldığı maç başı ücretlerle geçinen hakemler, şu an mali anlamda büyük sıkıntı yaşıyor. TFF’nin organizasyonu altında düzenlenen liglerde, Türkiye’de toplam 1493 hakem görev yapıyor. Bunlardan 21’i profesyonel sözleşme imzaladığı için maaşlarını alabiliyor. Ancak onlar da maç başı gelirlerinden oldular. Süper Lig’de maç başına 10 bin TL gelir elde eden hakemler, şimdi maaşlarıyla hayatlarına devam ediyor. Ancak bir de bu dönemde gelirlerini sıfırlayanlar var.

GÖZLEMCİLER VE TEMSİLCİLER ZORDA

Profesyonel olmayan bin 472 hakemin yanı sıra gözlemci ve temsilciler bu dönemde büyük gelir kaybına uğradı. Hakemlik yapan pek çok kişi, diğer iş kollarındaki mesleklerinden hayatlarını devam ettiriyor. Ancak tamamen bu işten hayatını kazananları zor günler bekliyor. Tabii bu sadece futbol hakemlerine ilişkin bir değerlendirme. İptal edilen diğer pek çok spor organizasyonunda hakemler ve sporun diğer emekçileri için benzer bir tablo var.

ÇAKIR 35 BİN TL

Profesyonel hakemler TFF ile yaptıkları sözleşmeye göre yılın 10 ayı maaş alıyor. Sabit kazancı en yüksek olan hakem Cüneyt Çakır... Aylık 35 bin TL alan Çakır’ın dışındaki hakemler 10 ile 17 bin TL arasında maaş alıyor. VAR hakemleri maç başı 4 bin 400 TL kazanırken, AVAR hakemleri 2 bin TL alıyor.

(Akşam)

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme sitesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!
Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!

Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.