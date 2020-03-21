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Spor

Koronavirüs için birlik çağrısı

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Umut Nayir ve Galatasaray'ın milli oyuncusu Şener Özbayraklı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında açıklamada bulundu.

DHA21 Mart 2020 Cumartesi 09:50 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 09:50
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Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, sevdiklerimizi korumak için onlarla görüşemeye ara verelim mesajı verirken, "Sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece kendimizi değil, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm insanları düşünmemiz gerekiyor. Nasıl önlem alınması gerektiğine yönelik bilgilendirmeler yapıldı, bunlara özen gösterelim. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz" dedi.

UMUT NAYİR: YETKİLİLERİN VE MAKAMLARIN DİREKTİFLERİNE UYALIM

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Umut Nayir, koronovirüs için yetkili makamların belirlediği kurallara uymanın önemini dile getirirerek, "Dünya çapındaki bir salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Yakın zamanda ülkemizde de artış göstermeye başladı. Liglerin ertelenmesiyle bir sporcularda sosyal izolasyona girdik ve mümkün olduğunda dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Bireysel ve çevremizde insanlarında hijyenine dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilinçli olalım. Özellikle devlet yetkililerinin ve makamlarının paylaştığı direktiflere uyalım ki bu salgın büyümesin, üstesinden birlikte gelelim. Buna yürekten inanıyorum. Kendinize ve çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Dışarıya çıkmayın. Sağlıkla kalın" diye konuştu.

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