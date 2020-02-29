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Spor

Koronavirüs İtalya'yı perişan etti! Juventus - İnter maçı iptal edildi

29 Şubat 2020 Cumartesi14:31 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 14:31

İtalya'da dalga dalga yayılmaya başlayan koronavirüs, futbolu da vurdu! İtalya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgın karşısında aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi ve Serie A'da bu hafta oynanması planlanan 6 maçı ileri bir tarihe erteledi.

İtalya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Seyircisiz oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın yanı sıra İsviçre'de maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Son rakamlara göre 15 İsviçre vatandaşının koronavirüse yakalanması nedeniyle karantina altında olmasından dolayı İsviçre'de futbolun oynandığı en üst düzey iki ligde bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

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