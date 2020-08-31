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Spor

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Maccabi Haifa-Zeljeznicar maçının tarihi belli oldu

Kovid-19 nedeniyle ertelenen Maccabi Haifa ile Zeljeznicar arasındaki UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu maçı 9 Eylül'de oynanacak

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:33 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:33
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Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımının UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile oynayacağı ve daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maç 9 Eylül'de İsrail'de oynanacak.

UEFA, Zeljeznicar'ın bazı oyuncularında Kovid-19 çıkması sonucu İsrail Sağlık Bakanlığının kararı ile ertelenen maçın yeniden İsrail'de oynanmasına karar verirken, Bosna Hersek temsilcisinin bu konudaki itirazını da reddetti.

Zeljeznicar ile Maccabi Haifa arasında 27 Ağustos Perşembe günü oynanması gereken maç, İsrail'de yapılan testler sonucu Bosna Hersek temsilcisinin 4 futbolcusu ve bir antrenöründe Kovid-19 çıkması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bosna Hersek'e dönen mavi-beyazlı takımın tüm futbolcuları ve teknik heyeti halen evlerinde karantinada bulunuyor.

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