Koronavirüs olan Fatih Terim'in son durumu ne? Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim iyileşti mi?

30 Mart 2020 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:14

Galatasaray'ın koronavirüs testi pozitif çıkan Teknik direktörü Fatih Terim ile ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında son dakika haberi geldi. Fatih Terim'in koronavirüsten karantina altına alınmasının ardından kızı Buse Terim'den açıklama gelmişti. Günlerdir karantina altında olan Fatih Terim'in son durumu ne? Koronavirüs olan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak iyileşti mi? Konuyla ilgili Galatasaray'dan gelen son dakika gelişmesi herkesi sevindirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsüne yakalanmasının ardından son durumu merak konusu olmuştu. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede karantina altına alınan ve tedavisine devam edilen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in son durumu hakkında son dakika haberi geldi.

FATİH TERİM İYİLEŞTİ Mİ?

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Terim ve Albayrak'ın son yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını belirtmişti.

Yakında taburcu olacaklarının bilgisini veren Üner, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" sözleriyle sosyal medyadan duyurdu. Fakat Fatih Terim'in kızları bu haberi doğrulamadı.

Tunç Üner'in duyurduğu bilgi üzerine Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.

FATİH TERİM'İN KIZLARI HABERİ YALANLADI

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" açıklamasını yaptı.

Merve Terim ise sosyal medya hesabından yaptığı "Bizden duymadıkça inanmayın lütfen, Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil, Hala hastanede tedavisine devam ediliyor." açıklamasıyla Üner'i yalanladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise; haber yalanlandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Albayrak ve Terim'in sağlık durumu hakkında dün bazı medya organlarında asılsız haberlerin yayınlandığı belirtilerek, "Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır. İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın 18 Mart Çarşamba (13. gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi'den (8. Gün) bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir." denildi.