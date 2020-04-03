Koronavirüs olan Rüştü Reçber'in son durumu ne? Rüştü Reçber iyileşti mi?

03 Nisan 2020 Cuma 11:22 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:22

Geçtiğimiz günlerde corona virüs (koronavirüs) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski milli kaleci ve şu sıralar TFF'nin UEFA Futbol Gelişim Direktörü görevini yürüten Rüştü Reçber'in son durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Peki Rüştü Reçber iyileşti mi? Eşi Işıl Reçber de Rüştü Reçber'in son durumu hakkında bilgi verdi.

'YOĞUN BAKIMDA' HABERLERİ GELMİŞTİ!

Efsanevi milli kaleci Rüştü Reçber de koronavirüse yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, geçtiğimiz günlerde çıkan yoğun bakımda haberlerini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanladı.

Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili 'Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…' dedi.

RÜŞTÜ REÇBER'İN SON DURUMU NE?

Reçber'in durumuna ilişkin hastaneden de bir açıklama yapıldı.

İşte hastaneden yapılan açıklama:

Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi.

Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber'in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir."

IŞIL RENÇBER DE EŞİ RÜŞTÜ'NÜN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Işıl Reçber sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler.

Boyut değiştirmiş, insan bünyesinin tanımadığı yeni bir virüs ile üstün yaratılmış canlının savaşı bu... Belirtileri normal soğuk algınlığı olarak görmeye ısrar etmeyin öyle ise şanslısınız, değilse vakit kaybedersiniz.

Her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Boğazda, burunda günlerce takılmıyor hızlıca sevdiği bölgelere ilerliyor. Yani akciğerler ve anında hızlıca konaklıyor, çoğalıyor, zatürre başlıyor. Sonra ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce saatlerce sıtma nöbeti gibi soğuk soğuk. Daha önce yaşanmamış, hissedilmemiş, görülmemiş tuhaf belirtiler. Ağır halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık.

Gri renk ten ve dudak. Hızlı nefes alıp verme, nefes darlığı, sürekli bitmeyen, konuşturmayan öksürük, düzensiz nabız. Devlet protokolü özel ilaçlar, diğer tedavi ve cihazlar evinden ailenden uzak zorlu mücadele.

Sevmediniz bunları belki ama ışık olsun aşama aşama yaşadıklarımız. Benim net gözlemlerimle...

Medyatik olanlar göz önünde ama ne yazık ki hastaneler full. Herkesin ailesinden, sevdiklerinden birileri var. Her şey insanlar için. Bugün bize yarın size Allah korusun. Sakin ve evde olmaya devam.