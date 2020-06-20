Koronavirüs şoku yaşayan Akhisarspor'a futbol camiasından destek

20 Haziran 2020 Cumartesi 15:47 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 16:53

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve 21 Haziran Pazar günü Altay deplasmanında sahalara dönecek olan Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı. Spor camiası, Akhisarspor Kulübü'nü zor gününde yalnız bırakmadı. İşte yeşil siyahlı kulüp için yayımlanan geçmiş olsun mesajları...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından Vural ile telefonda görüştü.

Yılmaz Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ



Beşiktaş Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE



Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Akhisarspor." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY



Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucu koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

GAZİANTEP FK



Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ve 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Akhisarspor futbolcularına, teknik heyetine ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede güzel haberler alacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİSPOR



Kayserispor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi pozitif olan Akhisarspor teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

SİVASSPOR



Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR



Trabzonspor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Akhisarspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan başta teknik direktör Yılmaz Vural ve yardımcıları olmak üzere tüm futbolcu ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ESKİŞEHİRSPOR



TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Akhisarspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra 1 antrenör, 3 futbolcu ve personelden 7 kişi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor'un 2 antrenörü, 3 futbolcusu ve 7 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günlere bir an önce hep birlikte kavuşmayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Akhisarspor." denildi.

GÖZTEPE

"Geçmiş olsun Akhisarspor. En kısa sürede iyi haberlerinizi bekliyoruz."

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

"Akhisarspor’un Covid-19 testleri pozitif çıkan üç futbolcusu, iki teknik ekibi ve yedi personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

YUKATEL DENİZLİSPOR

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekip, futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."

ÇAYKUR RİZESPOR

"Akhisarspor’da Covid-19 testleri pozitif çıkanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını umuyoruz."

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Akhisarspor teknik heyet, futbolcu ve personel ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KASIMPAŞA



Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Akhisarspor teknik heyet, futbolcu ve personel ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ



Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan isimlerin en kısa sürede yeniden sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.