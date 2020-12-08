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Spor

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk fotoğraf geldi

Koronavirüse yakalandıktan 3 gün sonra yoğun bakıma alınan, dün entübasyon işlemi bitirilen ve servis odasına alınan Yılmaz Vural'dan ilk fotoğraf geldi.

08 Aralık 2020 Salı 00:53 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 00:53
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Bir süredir koronavirüs tedavisi gören 67 yaşındaki futbol adamının durumu iyiye giderken, hastaneden yapılan açıklamada entübasyon işleminin sonlandırıldığı ve servis odasına alındığı belirtilmişti.

Yılmaz Vural'ın Youtube kanalında birlikte program yaptığı Dilek Yurttaş, sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamla çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Yılmaz Vural birlikte maskeli poz veren Dilek Yurttaş, paylaşımın altına "Şükürler olsun yoğun bakımdan çıkıp normal odaya geçtik. Siz sevenlerine çok sevgilerini, selamlarını iletti. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz." notunu düştü

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