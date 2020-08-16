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Spor

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaraylı futbolculardan iyi haber

Galatasaray daha önce yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan iki oyuncunun ikinci testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

16 Ağustos 2020 Pazar 12:50 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 13:04
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Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan iki futbolcunun ikinci test sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.

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