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Spor

Koronavirüs vakaları sonrası Hatayspor'da tesisler karantinaya alındı!

Hatayspor 6 futbolcunun koronavirüse yakalanmasının ardından bugün yapılan testlerde 11 futbolcu, 1 personel ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın da testleri pozitif çıkarken vaka sayısı 19'a yükselmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantina altına alındı.

IHA16 Ekim 2020 Cuma 19:05 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 19:05
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Hatayspor’da korona virüs şoku yaşanıyor. 6 futbolcusunda koronavirüs çıkan güney ekibinde, pazar günü oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşması öncesinde rutin testler gerçekleşmişti. Bugün açıklanan sonuçların ardından 6 futbolcuya ek olarak 11 futbolcuda daha koronavirüs çıktı. Toplamda 17 futbolcusunun yanı sıra 1 personel ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte pozitif vaka sayısı 19 olan Hatayspor’da tesisler karantinaya alındı.

Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantina altına alınırken, Hatayspor’da BB Erzurumspor karşılaşması öncesinde toplam 17 futbolcu koronavirüse yakalanmış oldu.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Bu sabah yapılan Covio-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan’ın ve bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda Covid-19 virüsüne rastlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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