01 Nisan 2020 Çarşamba 21:15 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 21:15

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Belçikalı yıldız, koronavirüs nedeniyle yaşanan karantina döneminde futbolu ne kadar özleyeceğini anlamasından dolayı, emekliliğini 2 yıl erteleyeceğini açıkladı.

Koronavirüs pandemisi birçok spor organizasyonunun ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden oldu. Premier Lig sezonu da en az 30 Nisan'a kadar ertelendi.

2018-2019 sezonunda sakatlığı nedeniyle çokça maç kaçıran De Bruyne, bu sezon ise özüne dönmüştü. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 35 resmi maça çıktı ve takımına 9 gol ve 20 asistlik katkı sağladı.

"EN AZ 2 SENE FAZLA OYNAYACAĞIM"

Instagram hesabından açtığı canlı yayında konuşan Belçikalı yıldız; "Eşime biraz daha uzun süre oynayacağımı söyledim. Karantina sona erdikten sonra evde duramam. En az iki sene fazla oynamak istiyorum." dedi.

De Bruyne çocuklarının hastalığı nedeniyle ülkesi Belçika'ya dönemediğini de anlattı.

Belçikalı bu durum için; "İki haftadır evdeyim. Başlangıçta çocuklarım biraz hastaydı ve onlar için endişelendim. Ancak şu an iyi durumdalar. Hastalıkları 8-9 gün sürdü ve ne zaman ne olacak bilemezsiniz. İnsanlar neden Belçika'ya dönmediğimi sordular. Çünkü burada karantinaya girdim ve ailemle beraber kalacağım." dedi.