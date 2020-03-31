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Spor

Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu oldu

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından bugün taburcu olduğunu açıkladı.

İHA31 Mart 2020 Salı 16:30 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:33
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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın ardından Abdurrahim Albayrak’tan da iyi haber geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada, "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

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