Koronavirüse yakalanan Diego Ribas: Vücudumda ağrılar var ve boğazımda yara oluştu

AA 22 Eylül 2020 Salı 13:24 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 13:24

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, 7 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesine rağmen Libertadores Kupası'nda maça çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Libertadores Kupası maçları nedeniyle Ekvador'da bulunan takım kafilesine yapılan son testlerde 7 oyuncuda yeni tip koronavirüse rastlandığı ve adı açıklanmayan söz konusu oyuncuların otelde karantina altında tutulduğu belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 35 yaşındaki Flamengolu futbolcu Diego Ribas ise sosyal medya hesabından Kovid-19'a yakalananlar arasında yer aldığını belirterek, "Vücudumda ağrılar var ve boğazımda yara oluştu. Elimden geldiği kadar iyiyim. Evimden uzakta bu yaşadıklarım, çok nahoş bir durum." ifadelerini kullandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada ise, Flamengo'nun yedek listesinde yer alan futbolcularla yarın TSİ 01.15'te Ekvador ekibi Barcelona SC ile grup maçına çıkacağı ve karşılaşmanın ertelenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

