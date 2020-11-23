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Spor

Koronavirüse yakalanan Dzeko iyileşti

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, koronavirüsü yendiğini açıkladı.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 17:32 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:32
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığını duyurdu.

Dzeko, Twitter hesabından yaptığı İtalyanca paylaşımda, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma." ifadelerini kullandı.

Dzeko'nun 6 Kasım'da Kovid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.

34 yaşındaki golcü oyuncunun iyileşme süresi normalde uygulanan 14 günlük karantina döneminden biraz daha uzun sürdü.

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