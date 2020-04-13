İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7783
  • EURO
    7,3989
  • ALTIN
    368.143
  • BIST100
    96737.4
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Koronavirüse yakalanan Göksel Gümüşdağ taburcu oldu
Spor

Koronavirüse yakalanan Göksel Gümüşdağ taburcu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teşekkür mesajı yayımladı.

DHA13 Nisan 2020 Pazartesi 14:02 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:02
ABONE OL

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 21 gün süren koronavirüs tedavisi tamamlandı. Bugün taburcu olan Gümüşdağ, tedavi süresince gelen destek mesajlarına kulübün resmi sitesi üzerinden teşekkür etti.

Gümüşdağ’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım. Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim. Yüce Allah’tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim.”

Emine Erdoğan'dan o unutulmaz şarkıyla duygulu mesaj!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.