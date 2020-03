Koronavirüse yakalanan Matuidi'den mesaj var!

Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, “Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım” açıklamasını yaptı.

Je suis positif.

Je suis positif, je suis fort, le moral est bon.

Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve.

Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis.

Je suis positif, nous allons le faire. pic.twitter.com/iEEf3SMmeV