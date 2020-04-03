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Spor

Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'in sigara içtiği için hastalığı ağır atlattığı iddia edildi

Koronavirüs tedavisi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Rüştü Reçber'in sigara içtiği için hastalığı ağır atlattığı iddia edildi.

03 Nisan 2020 Cuma 09:50 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 09:58
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Korona virüs tedavisi devam eden eski milli kaleci Rüştü Reçber’den iyi haber geldi. Acıbadem Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Reçber’in durumunun gün geçtikçe daha iyiye gittiği belirtildi.

Rüştü Reçber’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir." denildi.

SİGARA İÇTİĞİ İÇİN AĞIR ATLATTI!

Efsane kalecinin son durumuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.  Sağlık durumu iyi olan Rüştü Reçber'in sigara içtiği için bu hastalığı ağır atlattığı iddia edildi. (Spor Arena)

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