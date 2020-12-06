DHA 06 Aralık 2020 Pazar 16:03 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 16:03

Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakımda tutulan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi tamamlandı. Vural'ın tedavisine servis odasında devam edilecek.

Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım alınmış, entübe edilmişti. 4 gündür uyutulan ve bugün yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki futbol adamı, servis odasına alındı.

Vural‘ın eşi Seda Vural, DHA’ya yaptığı açıklamada kan değerlerinin iyiye gittiğini, sabır ve dua ile eşinin koronavirüsü yeneceğini belirtmişti.