İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Aralık 2020 Pazar / 20 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,4809
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber
Spor

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan iyi haber

Koronavirüse yakalanan ve entübe edilen Yılmaz Vural'dan iyi haber geldi... Entübasyon işlemi tamamlanan Vural'ın tedavisine servis odasında devam edileceği belirtildi.

DHA06 Aralık 2020 Pazar 16:03 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 16:03
ABONE OL

Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakımda tutulan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi tamamlandı. Vural'ın tedavisine servis odasında devam edilecek.

Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım alınmış, entübe edilmişti. 4 gündür uyutulan ve bugün yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki futbol adamı, servis odasına alındı. 

Vural‘ın eşi Seda Vural, DHA’ya yaptığı açıklamada kan değerlerinin iyiye gittiğini, sabır ve dua ile eşinin koronavirüsü yeneceğini belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.