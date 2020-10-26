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Spor

Koronavirüse yakalanan Yücel İldiz'den iyi haber

24'ü futbolcu, 34 kişini koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan TFF 1. Lig takımı Altay'da, Teknik Direktör Yücel İldiz'den gelen iyi haberle yüzler güldü.

DHA26 Ekim 2020 Pazartesi 12:45 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:45
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TFF 1’nci ekiplerinden Altay’da 24’ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalanması futbol camiasında büyük üzüntüye neden olurken, teknik direktör Yücel İldiz’in hastalığı atlatması İzmir temsilcisine moral oldu. Geçen hafta içi oynanan Altınordu maçı öncesi koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 67 yaşındaki teknik adama yapılan son testin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan ve evinde dinlenen teknik direktör Yücel İldiz’in izolasyon sürecinin perşembe günü sona ereceği bildirildi. Altay’da futbolcular ve kulüp çalışanlarının durumlarının da iyi olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların cuma günü deplasmanda lider Tuzlaspor’la oynaması gereken karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Altaylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak.

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