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Spor

Koronavirüsten ağır darbe yiyen Altay'ın serisi sona erdi

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 maç kazandıktan sonra 1-0 öne geçtiği İzmir derbisinde Altınordu'ya 2-1 yenilen Altay, galibiyet serisinin devamını getiremeyerek zirve yarışında yara aldı.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 13:10 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:10
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Maçtan önce teknik direktör Yücel İldiz dahil 3 teknik ekip, 8 futbolcu, 2 sağlık personeli, 2 de idari personel olmak üzere kulüpte 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle zor bir süreç geçiren siyah-beyazlılar, moral bozukluğuyla çıktığı derbiden zaferle ayrılmayı başaramadı.

Altay’ın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki namağlup unvanı da sona erdi. Geçen sezon Bornova’da çıktığı 8 maçta 8 galibiyet alan, bu sezon aynı stadyumda 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi daha önce bileğinin bükülmediği tesisten bu kez eli boş ayrıldı. Altay’ın 3 maçlık gol yememe serisi de Altınordu maçıyla son buldu. Ligde 10 puanla Play-Off hattının dışında kalan Altay, pazar günü evinde 11 puanlı Giresunspor’la karşı karşıya gelecek.

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