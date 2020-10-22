Koronavirüsten ağır darbe yiyen Altay'ın serisi sona erdi

DHA 22 Ekim 2020 Perşembe 13:10 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:10

Maçtan önce teknik direktör Yücel İldiz dahil 3 teknik ekip, 8 futbolcu, 2 sağlık personeli, 2 de idari personel olmak üzere kulüpte 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle zor bir süreç geçiren siyah-beyazlılar, moral bozukluğuyla çıktığı derbiden zaferle ayrılmayı başaramadı.

Altay’ın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki namağlup unvanı da sona erdi. Geçen sezon Bornova’da çıktığı 8 maçta 8 galibiyet alan, bu sezon aynı stadyumda 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi daha önce bileğinin bükülmediği tesisten bu kez eli boş ayrıldı. Altay’ın 3 maçlık gol yememe serisi de Altınordu maçıyla son buldu. Ligde 10 puanla Play-Off hattının dışında kalan Altay, pazar günü evinde 11 puanlı Giresunspor’la karşı karşıya gelecek.