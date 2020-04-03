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Spor

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi görüp taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastalığını sosyal medya hesabında duyurmasıyla birlikte kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla 3 Twitter kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

03 Nisan 2020 Cuma 09:33 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 09:33
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Ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve yapılan paylaşımlar nedeniyle itibarının sarsıldığını belirten Fatih Terim, şüphelilerin ‘hakaret’, ‘iftira’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yargılanmasını istedi.

HAKARET ÜSTÜNE HAKARET

Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “@ErtugrulSaritas, twitter hesabından kendi görüntülerinin bulunduğu bir video yayınlayarak, ‘Bugün aldığımız habere göre Fatih Terim coronavirus olmuş. Allah’ın işte sopası yok. Bunun şerefine içiyoruz...’ şeklinde şarap içerek açıklama yapmıştır. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış Terim’in itibar ve saygınlığını zedeleyecek açıklama yapan şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Diğer şüpheli @Themanyedek hesaplı twitter kullanıcısı da Terim’in hastalığını açıklamasının akabinde, ‘Fatih Terim layığını bulmuş... Beter olsun’ şeklinde paylaşımda bulunarak küfür etmiştir. @hesapVer4 adlı kullanıcı, ‘Senin gibi yalancı, şaibeci, vatan haini, dolapçı biri bir daha dünyaya gelmez’ diyerek Terim’in terör örgütüyle bağlantısı olduğunu belirtmiştir. Üç şüpheli twitter kullanıcısı hakkında Terim’in şeref ve saygınlığını rencide edici şekilde hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlık suçlarından kamu davası açılmasını talep ediyoruz.”  (Hürriyet)

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