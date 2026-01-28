Barselona futbol kulübünün en az kendisi kadar ünlü stadyumu Camp Nou, Türk şirketi Limak tarafından yeniden inşa ediliyor. Sponsorlu adıyla Spotify Camp Nou, 2023'te ilk kazmadan 2 yıl sonra, 22 Kasım 2025'te ilk iki kat tribünleri ile birlikte yeniden futbola açıldı. Barça, geçen hafta sonu 6. maçını yaklaşık 45 bin taraftarı önünde oynadı ve Real Oviedo'yu 3+0 yenerek yenilenen stadyumda yenilmezliğini korudu. FC Barcelona, kademeli açılış planı kapsamında bir sonraki aşamada 62 bin taraftarıyla buluşacak. Spotify Camp Nou tamamlandığında, 8 bini VIP olmak üzere 104 bin kişilik oturmalı kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu olacak. Stadyumu, Limak'ın daveti üzerine 1,5 yıl arayla iki kez ziyaret fırsatı buldum. Son duruma dair notlarım şöyle:

KORUNURKEN YENİLENDİ

Toplam 204 bin metrekarelik inşaat alanının, 1957'de inşa edilen eski stadyuma ait 50 bin metrekaresi korunarak yenilendi, 154 bin metrekaresi sıfırdan yapıldı.

Eski yapının tamamı testten geçirildi, zayıflayan betonlar kırıldı, demirler ya silinerek koruyucu boya ile boyandı ya da ek yapıldı ve yüksek dayanımlı betonla güçlendirildi.

Yaklaşık 160 bin ton beton ve 27 bin ton çelik kullanıldı. Çatı çeliği de dahil edildiğinde, bu rakamlar 3 Eyfel kulesi ve yaklaşık 15 bin kişinin yaşayabileceği 4 bin 150 konutluk bir mahalleye eşdeğer.

Çelik malzemenin yüzde 60'ı Türkiye'den tedarik edildi. Çatı taşıyıcı çelikleri, Çanakkale Köprüsü'nün tabliyelerini de yapan Çimtaş firmasından alındı; toplamda 15'ten fazla Türk şirketinden mal ve hizmet alındı. Diğer mal ve hizmetlerde, ülke ekonomisine de katkı sağlamak üzere İspanyol ve bazı Avrupalı üreticiler tercih edildi.

Barcelona-Ankara arasını kat edecek kadar, 2 bin 600 kilometre kablo döşendi.

Dijital alt yapı, 5G uyumlu yapıldı.

İnşaatın çeşitli aşamalarında 56 milletten yaklaşık 13 bin kişi çalıştı, 9 farklı dil konuşuldu.

İnşaat şehrin içinde olduğu için, çalışma süresi, gürültü, ışık ve çevre kirliliği konusunda hassas kısıtlamalarla çalışıldı.

Günde 70 aracın giriş çıkış yaptığı inşaat alanında, araçlar lastikleri yıkanarak sokağa çıktılar.

Stadyumun dönüşümünde Türkiye'nin mühendislik birikimi de güçlü şekilde yer alıyor. Tasarım ve mühendislik kadrosunun çoğu Türklerden oluşuyor.

TARTIŞMALAR TEMELSİZ

Yağmur suyu: Pazar günkü maçta yağmur suyunun yer yer içeriye sızması, stadyumun son katının inşa halinde olması ve çatının henüz yapılmamış olmasından kaynaklandı. Bu bilinen ve beklenen bir konu ve Barselona yönetimi, inşaat sürerken maçlara başlamayı bunu göze alarak planlamıştı. Gecikmeler: Yerel otoritelerin prosedürleri ve projede talep edilen bazı değişikliklerin etkisiyle oluşan gecikmeler, kulüp yönetiminin bilgisi dahilinde oldu; bunların dışında planlamaya uygun ilerledi. Bazı işçilerin protestosu: Çeşitli aşamalarda 56 milletten yaklaşık 13 bin kişiye varan çalışanlarla herhangi bir sorun yaşanmadı. Sadece bir taşeron şirketin çalışanları arasındaki Türkiye'den gelen 20-25 kişi, haklarını alamadıkları, fazla çalıştırıldıkları, barınma şartlarının kötü olduğu iddiasıyla eylem yaptı. Diğer çalışanlar ise herhangi bir olumsuzluk belirtmediler. Konunun muhatabı taşeron şirket, iddiaları reddetti. Eylemlerin iş dışında farklı beklentiler nedeniyle yapıldığı izlenimi edindim.