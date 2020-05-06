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Spor

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi Vedat Muriç'i isteyen takımları açıkladı!

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'nin transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:55
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Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Rizespor'dan kadrosuna kattığı ve birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriçi için transfer teklifi yapan takımı açıkladı.

Ademi, ülkesinde yaptığı açıklamada İngiltere Premier Lig'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'ın golcü futbolcuyu çok ciddi şekilde istediğini söyledi.

"TOTTENHAM PARAYI ÖDEMEYE HAZIR"

Federasyon başkanı, "Tottenham, Muriç'in transferi için çok ısrarlı. Ancak İtalya'da onunla ilgilenen birçok başka takım da var. Tottenham, Fenerbahçe'nin istediği parayı ödemeye hazır." ifadelerini kullandı.

İtalya'dan Napoli'nin de 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunduğunu kaydeden Ademi, "Serie A'dan birçok takım onun tranferi için girişime başladı, Napoli'nin de talebi olduğunu biliyorum" dedi.

Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıktı ve 15 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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