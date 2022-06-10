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Spor

Kosova, Kuzey İrlanda'yı 3-2 ile geçti

Kosova, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup karşılaşmasında evinde konuk ettiği Kuzey İrlanda'yı 3-2 mağlup etti.

10 Haziran 2022 Cuma 00:49 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup maçında Kosova, sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk etti.

Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan maç 3-2'lik Kosova galibiyetiyle sonuçlanırken yıldızlaşan isin Vedat Muriqi oldu.

9. dakikada gol perdesini açan Vedat Muriqi'nin ardından 19'da Konyasporlu Zymer Bytyqi farkı ikiye çıkardı. 45'te Lavery farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda 52. dakikada Vevad Muriqi bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. 83'te Ballard skoru 3-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Kosova 6 puana yükseldi ve grupta ikinci sıradaki yerini korudu. Kuzey İrlanda ise 1 puanda kaldı.

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