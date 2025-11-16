İSTANBUL 17°C / 11°C
Spor

Kosova, play-off biletini kaptı

Kosova, Slovenya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası için play-off biletini garantiledi.

16 Kasım 2025 Pazar 01:38
Kosova, play-off biletini kaptı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Kosova ile Slovenya karşı karşıya geldi. Stadion Stozice'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Kosova, 2-0'lık skorla kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Fisnik Asllani ve 64. dakikada Zan Karnicki kendi kalesine attı.

Slovenya, Petar Stojanovic'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla son bölümü 10 kişi oynadı.

Kosova'da Beşiktaşlı Milot Rashica yedek bekledi. Slovenya'da Karagümrürklü Jure Balkovec de yine yedek kulübesinde kaldı.

Bu sonucun ardından Kosova, puanını 10'a çıkardı ve Dünya Kupası play-off biletini cebine koydu. Son maçında İsviçre'yi evinde 7 farklı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na direkt katılacak.

3 puanda kalan Slovenya ise son maçında İsveç'e konuk olacak.

