Dev finale İngiliz hakem!

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova ile karşılaşacağı mücadeleyi Michael Oliver yönetecek.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 21:39
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova'ya konuk olacağı maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve James Mainwaring gerçekleştirecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Christopher Kavanagh olacak.

GALATASARAY-BODO GLIMT MAÇINI YÖNETMİŞTİ

İngiliz hakem, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında 22 Ekim 2025 tarihinde Galatasaray'ın Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı.

