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Spor

Kosova'da tekerlekli rafting

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, kamyon ve traktör şambrelleri ile rafting heyecanı yaşadı.

25 Haziran 2023 Pazar 19:43 - Güncelleme:
Kosova'da tekerlekli rafting
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Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Bunarfest festivali kapsamında, Akdere nehrinde düzenlenen etkinlikte 30'a yakın sporcu, şambrellerini kullanarak kıyasıya yarıştı.

KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPILDI

Nehir yatağındaki kirliliğe dikkati çekmeyi amaçlayan bu sıra dışı yarış, Akdere nehrinin kaynağının bulunduğu Şar Dağları eteklerinde başladı, Şadırvan Meydanı'ndaki tarihi Taş Köprü'de kurulan bitiş çizgisinde tamamlandı.

Kosova ve bölge ülkelerinden gelen yarışmacılar, Akdere nehrinin akıntısında heyecan dolu ve zaman zaman zorlu anlar yaşadı.

1 SAAT SÜRDÜ

Rafting yarışı, Prizren halkı ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Yaklaşık 1 saat süren yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara madalyaları takdim edildi.

Festival kapsamında, rafting yarışının yanı sıra konserler ve Akdere nehrinin yatağında temizlik faaliyetleri de yapıldı.

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