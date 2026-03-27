A Milli Futbol Takımımız, İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova işe eşleşti. Slovakya'yı deplasmanda 4-3 yenerek millilerin rakibi olan Kosova'da eşleşmeye dair oldukça çarpıcı manşetler atıldı.

İşte Kosova-Türkiye eşleşmesine dair atılan manşetler:

Kosova'da eşleşmeye dair siyasi ve kültürel dostluk vurgusu işlendi. Kosova'nın finalde Türkiye ile karşılaşacak olması çeşitli mecralarda her iki taraf için de "Kardeşlerin tarihi randevusu" olarak tanımlandı.

"PRİŞTİNE'DE DÜNYA KUPASI BİLETİ İÇİN DEV MAÇ"

Gazeta Express, maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadyumu'na odaklandı. Haberde, Priştine'deki atmosferin "mahşer yeri" gibi olacağı ve biletlerin dakikalar içinde tükendiği bilgisine yer verildi.

"YOLUN SONU AMERİKA: FİNALİN ADI KOSOVA-TÜRKİYE"

Kosova'nın ilk kez bir Dünya Kupası'na bu kadar yakın olduğunu vurgulayan Telegrafi ise; Türkiye'nin tecrübesine karşı Kosova'nın hırsını ön plana çıkardı.

"GÖNÜLLER BİR, HEDEF DÜNYA KUPASI"

Son olarak Kosova'daki Türk toplumuna hitap eden Kosova Haber, eşleşmeyi "kim kazanırsa kazansın sevineceğimiz bir final" olarak sundu ve tribünlerde her iki ülke bayrağının yan yana olacağını belirtti.