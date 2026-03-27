İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4646
  • EURO
    51,3501
  • ALTIN
    6369.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Kosova'da Türkiye eşleşmesi için dikkat çeken yorum: Kardeşlerin finali
Kosova'da Türkiye eşleşmesi için dikkat çeken yorum: Kardeşlerin finali

A Milli Futbol Takımı ile Kosova Milli Futbol Takımı arasındaki play-off finali, Kosova basınında geniş yankı buldu. Ülkede eşleşme için “Kardeşlerin tarihi randevusu” manşetleri atıldı.

Akşam27 Mart 2026 Cuma 08:44 - Güncelleme:
ABONE OL

A Milli Futbol Takımımız, İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova işe eşleşti. Slovakya'yı deplasmanda 4-3 yenerek millilerin rakibi olan Kosova'da eşleşmeye dair oldukça çarpıcı manşetler atıldı.

İşte Kosova-Türkiye eşleşmesine dair atılan manşetler:

Kosova'da eşleşmeye dair siyasi ve kültürel dostluk vurgusu işlendi. Kosova'nın finalde Türkiye ile karşılaşacak olması çeşitli mecralarda her iki taraf için de "Kardeşlerin tarihi randevusu" olarak tanımlandı.

"PRİŞTİNE'DE DÜNYA KUPASI BİLETİ İÇİN DEV MAÇ"

Gazeta Express, maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadyumu'na odaklandı. Haberde, Priştine'deki atmosferin "mahşer yeri" gibi olacağı ve biletlerin dakikalar içinde tükendiği bilgisine yer verildi.

"YOLUN SONU AMERİKA: FİNALİN ADI KOSOVA-TÜRKİYE"

Kosova'nın ilk kez bir Dünya Kupası'na bu kadar yakın olduğunu vurgulayan Telegrafi ise; Türkiye'nin tecrübesine karşı Kosova'nın hırsını ön plana çıkardı.

"GÖNÜLLER BİR, HEDEF DÜNYA KUPASI"

Son olarak Kosova'daki Türk toplumuna hitap eden Kosova Haber, eşleşmeyi "kim kazanırsa kazansın sevineceğimiz bir final" olarak sundu ve tribünlerde her iki ülke bayrağının yan yana olacağını belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.