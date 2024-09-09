İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2024 Pazartesi / 6 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0585
  • EURO
    37,6615
  • ALTIN
    2741.09
  • BIST100
    9699.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kosova'dan 4 gollük galibiyet!

UEFA Uluslar C Ligi 2. grup 2. maçında Kosova, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 4-0 mağlup etti.

9 Eylül 2024 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
Kosova'dan 4 gollük galibiyet!
ABONE OL

UEFA Uluslar C Ligi 2. grup 2. maçında Güney Kıbrıs ile Kosova karşı karşıya geldi. AEK Arena'da oynanan maçı Kosova 4-0 kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren goller 9(P), 21. dakikalarda Vedat Muriqi'den; 48 ve 55. dakikalarda sırasıyla Albion Rrahmani ve Lumbardh Dellova'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Kosova galibiyetle tanışarak puanını 3'e çıkardı. Güney Kıbrıs ise 3 puanda kaldı.

Milot Rashica, 48'dakikada Albion Rrahmani'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.

Vedat Muriqi 45 dakika sahada kalırken, Milot Rashica 70. dakikada kenara geldi.

  • UEFA Uluslar C Ligi
  • Kosova
  • Güney Kıbrıs

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.