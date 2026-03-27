27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
  Kosova'dan Türkiye maçı için rekor prim
Kosova'dan Türkiye maçı için rekor prim

Kosova'nın A Milli Futbol Takımımız ile oynayacağı Dünya Kupası play-off finali öncesi, Başbakan Albin Kurti rekor prim açıkladı.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 13:07
Kosova Başbakanı Albin Kurti, A Milli Takımımız ile oynayacakları 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçı için tarihi bir prim açıkladı.

Slovakya galibiyetine 500 bin Euro prim ödeyeceğini açıklayan Kurti, Türkiye maçının da geçilmesi durumunda 1 milyon Euro daha prim vereceğini duyurdu.

Kurti'nin açıkladığı primin, ülke futbol tarihinin en yüksek primi olduğu ve rekor anlamına geldiği belirtildi.

31 Mart Salı akşamı TSİ 21.45'te Kosova'da oynanacak mücadeleyi kazanan taraf 2026 Dünya Kupası'na gidecek.

