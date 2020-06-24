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Spor

Kosovalı hastalara Vedat Muriç morali

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yatan Kosovalı hastalara moral verdi.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 15:52
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Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz pazar günü Kosovalı hastaların hem babalar gününü kutlamak hem de hastalara moral vermek amacıyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

VEDAT MURİÇ: SÜREÇ GEÇTİKTEN SONRA SİZLERİ ZİYARET ETMEK İSTİYORUM

Pandemi sürecinde Kosovalı hastalarla görüşen Vedat Muriç, “Şu anda pandemiden dolayı yanınızda olamıyorum. Süreç geçtikten sonra sizleri birebir ziyaret etmek istiyorum. Hepinizin babalar günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli oyuncunun bu hareketi, pandemi sürecinde hastaların morallerini yerine getirdi.

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