Kostas Mitroglou attı Yunan basını çıldırdı

Sarı kırmızılı formayla ilk golünü atan Kostas Mitroglou kariyerinde 10.kez son saniye golü atarken, tecrübeli futbolcunun 90+4’te bulduğu pozisyondaki sakinliği taraftarları da bir hayli memnun etti.

KOSTAS CAN VERDİ

Marsilya’dan Galatasaray’a kiralık olarak gelen Kostas Mitroglou’nun attığı gol ülkesinde de ses getirdi. Sport24 ‘Kostas takımına can verdi, puan farkının açılmasına müsaade etmedi’ derken Athens News ise ‘Başaksehir’e kolay şampiyonluk yok. Kostas’ın golü Galatasaray’a zaferi getirdi’ ifadelerini kullandı.

GOLÜN VİDEOSU VE SEVİNÇ YUMAĞININ GÖRÜNTÜLERİ VERİLDİ

Ülkenin önde gelen gazetelerinden To Vima, Mitroglou’nun golü icin ‘Kostas 90+4’te attı Galatasaray hayatta kaldı’ manşetini atarken, Filathlos ise direk golün videosunu vererek ‘Mitroglou gol sevincine boğdu’ yorumuna yer verdi. Sportime ‘Mitroglou zafer istedi’ başlığını attı.