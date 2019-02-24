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Kostas Mitroglou: Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz

Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında galibiyeti getiren Kostas Mitroglou karşılaşmanın ardından konuştu.

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Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede 90+5. dakikada attığı golle 3 puanı getiren Kostas Mitroglou, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Golü anlatan Yunan oyuncu, "Uzun bir top geldi, Donk'un hakkını yememek lazım, pozisyonu bırakmadı. Kaleci orada bir hata yaptı, ben de fırsatı değerlendirdim ve gol oldu" dedi.

Bazen gollerin son dakikalarda gelebileceğini kaydeden Mitroglou, "Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz. Golü erken atmak isterdik ama bazen böyle maçlar olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Defansa da ayrı bir parantez atan tecrübeli oyuncu, "Defans ve takım olarak savunmayı da iyi yaptık. Şampiyon olmak isteyen bir takım, bu tip maçlarda rakibe gol attırmamalı ve biz de bunu yaptık. Takımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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