31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8076
  • 6,4621
  • 285.637
  • 97097.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kostas Mitroglou'dan çarpıcı transfer açıklaması

Galatasaray'dan ayrılıp PSV Eindhoven'a transfer olan Yunan forvet Kostas Mitroglou, transferi hakkında konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PSV Eindhoven'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Kostas Mitroglou, transferin ardından ilk uzun röportajını verdi.

Yunan golcü, Hollanda'ya gelmesi hakkında ''Burada olmak çok güzel bir duygu. İlk hissettiklerim stadyumun harika oluşu, takım içindeki herkesin çok iyi insanlar olması. Hemen oynama şansı bulduğum için mutluyum. Daha fazla oynayıp takımıma katkı sağlamak için çok çalışacağım. Hedefim, PSV adına gol atmak, onlara yardım etmek.'' sözlerini kullandı.

''TRANSFERİ BİTİRİN DEDİM, ÇOK DÜŞÜNMEDİM''

Galatasaray'dan PSV'ye transfer süreci hakkında konuşan Mitroglou, ''PSV'nin benim gibi güçlü bir 9 numaraya ihtiyacı vardı. Teknik direktörle konuştuğumda transferimi bitirin dedim ve buraya geldim. Çok fazla düşünmeme gerek yoktu. PSV için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yeteneklerimi burada göstermeliyim, sonra neler olacağına bakarız.'' dedi.

Geleceği hakkında çok fazla düşünmek istemediğini de kaydeden Yunan golcü, ''Şu anda burada kiralık oynuyorum, dönüşüm olur mu? Bilmiyorum, futbolda her şey mümkün. Ancak şimdilik isteğim PSV'de başarılı olmak. Geleceği düşünmüyorum, sadece bu anı ve PSV'yi düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

Emine Bulut´un annesi isyan etti: Yazıklar olsun onlara!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Faciadan dönüldü! Selin vurduğu ilçede köprü böyle çöktü

Faciadan dönüldü! Selin vurduğu ilçede köprü böyle çöktü

Başkan Erdoğan Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Başkan Erdoğan Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Akkuyu'da yeni gelişme! Kurulumu tamamlandı

Akkuyu'da yeni gelişme! Kurulumu tamamlandı

Bunu yapan yandı! Cezası dudak uçuklattı

Bunu yapan yandı! Cezası dudak uçuklattı

Cansız bedeni dere kenarında bulunmuştu... Kan donduran olayda sır perdesi aralandı

Cansız bedeni dere kenarında bulunmuştu... Kan donduran olayda sır perdesi aralandı

Ankara'yı korkutan deprem bir İstanbul depremi tetikler mi?

Ankara'yı korkutan deprem bir İstanbul depremi tetikler mi?

Doğum sonrası eşi dehşeti yaşatmıştı... Bebeğini kucağına aldı, bu mesajı verdi!

Doğum sonrası eşi dehşeti yaşatmıştı... Bebeğini kucağına aldı, bu mesajı verdi!

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?
 

POPÜLER HABERLER

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

Astronot olmak isteyenlere bu sorular soruluyor

Astronot olmak isteyenlere bu sorular soruluyor

O tarihte Dünya'yı teğet geçecek!

O tarihte Dünya'yı teğet geçecek!

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA