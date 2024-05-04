Kötü haberi Allegri verdi! Kenan Yıldız, Roma maçında yok

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Juventus, deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek. İtalya'da haftanın maçında Juventus forması giyen Kenan Yıldız rahatsızlığı nedeniyle boy gösteremeyecek.

ALLEGRI'DEN KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, midesiyle ilgili bir sağlık sorunu yaşayan Kenan Yıldız'ın Roma maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

7 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.