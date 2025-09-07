İSTANBUL 27°C / 19°C
  • Kötü haberi duyurdular! Victor Osimhen'in son durumu belli oldu
Spor

Kötü haberi duyurdular! Victor Osimhen'in son durumu belli oldu

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Nijerya, Ruanda'yı 1-0'lık skorla geçerken Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen maçta sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. 26 yaşındaki genç futbolcunun sağlık durumuna ilişkin son durumu Nijerya basını duyurdu. İşte detaylar...

7 Eylül 2025 Pazar 13:00
Kötü haberi duyurdular! Victor Osimhen'in son durumu belli oldu
Galatasaray'yın yıldızı Victor Osimhen, milli maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi. Nijeryalı yıldız, Ruanda'ya karşı oynanan mücadelenin 35. dakikasında kenara gelirken son durumuna ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

NİJERYA BASINI DUYURDU

Nijerya basınından Soccernet'e göre, Osimhen bu sabah sakatlığı nedeniyle oldukça rahatsız uyandı.

Nijeryalı yıldızın takımının salı günü oynayacağı Güney Afrika maçında forma giymeyeceği belirtildi.

Okan Buruk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu. Sakatlığın büyüklüğü küçüklüğü ile ilgili bir şey söylenmedi ama net bir ağrısının olduğu bize bildirildi." ifadelerini kullanmıştı.

