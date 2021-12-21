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Spor

Kötü oynayan futbolcuları cezalandırmayı önerdiler! Teklif meclise sunuldu...

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Milletvekilleri, Rusya Milli Takımı'nın maçlarında kötü performans sergileyen futbolculara ceza verilmesini önerdi.

DHA21 Aralık 2021 Salı 10:37 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 10:37
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İktidar partisi Birleşik Rusya Milletvekili Sultan Hamzaev tarafından öne sürülen teklifin Rusya Futbol Federasyonu'na gönderilmesi planlanırken, futbolcuların ek motivasyondan yoksun olarak mücadele ettikleri vurgulandı.

Teklifle ilgili konuşan milletvekili Sultan Hamzayev, Rus milli takımında kötü oynayan oyunculara yaptırım uygulanması gerektiğini savunarak, "Kötü oyun sergileyenler kulüpler tarafından cezalandırılabiliyor. Bunlar arasında disiplin ihlalleri ve taraftarlarla olan kötü ilişkiler de var. Bu durumda oyuncunun sözleşmeye göre para cezasına çarptırılması mümkün. Biz bu uygulamanın Milli Takım için de uygulanmasını istiyoruz. Çünkü Rus Milli Takımı oyuncularının daha iyi ve tam bir özveriyle mücadele etmesi gerekiyor. Ancak bu motivasyondan yoksunlar" diye konuştu.

Rusya Futbol Milli Takımı, Katar Dünya Kupası Play-off maçını 24 Mart 2022'de Polonya ile kendi evinde yapacak. Moskova saatiyle akşam 20:00'de başlayacak maçtan zaferle ayrılması durumunda Valery Karpin'in ekibi 29 Mart'ta İsveç - Çekya maçının galibiyle final oynayacak.

Katar'daki Dünya Kupası 21 Kasım- 18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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