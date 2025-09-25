Kovacevic: Fenerbahçe henüz bir takım değil

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Hırvat ekibin teknik direktörü Mario Kovacevic, sarı-lacivertli takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zagreb'in özellikle ilk dakikadan itibaren oyunun hakimi olduğunu vurgulayan Kovacevic, Fenerbahçe'nin henüz oturmuş bir takım olmadığını belirtti:

"Hajduk maçından sonra fazla vaktimiz yoktu, Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk ama onlar henüz bir takım değiller. İlk dakikadan itibaren daha iyiydik, kontratak beklemedik, topu ayağımızda tuttuk ve fırsatlar yarattık. Onlar bize karşı tek bir gerçek fırsat bile yaratamadı."

Oyuncu değişiklikleri konusunda da konuşan deneyimli çalıştırıcı, Dinamo Zagreb'in geniş kadro kalitesine dikkat çekti:

"Bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kaldığım için üzgünüm, çünkü hepsi hazır ve iyi durumdaydı. Hırvat Ligi'nde sürekli favori olmak kolay değil. Ancak bu takımın kalitesi var ve her maçla birlikte daha da büyüyeceğimizi biliyordum. Bugün bunu bir kez daha gösterdik."

Sezona Avrupa kupalarına doğrudan katılarak başlamalarının da kendileri için büyük avantaj olduğunu söyleyen Kovacevic, şu ifadeleri kullandı:

"Dinamo'nun önceki yıllardaki başarıları sayesinde Avrupa'ya daha geç başladık ve iyi hazırlandık. Eleme maçları oynamadan doğrudan grup aşamasına gelmek çok daha kolay ve çok daha güzel."