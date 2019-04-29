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Kral Burak 12’den vurdu

Kartal’ın devre arasında kadrosuna kattığı Kral, şu ana kadar Siyah-Beyazlı formayla 12 maça çıktı, 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Burak 12 puan kazandırdığı Beşiktaş’ı şampiyonluk potasına soktu.

  • Star Spor
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BURAK Yılmaz nereden nereye? Sezon başında Beşiktaş’a transferi son anda yatan 33 yaşındaki oyuncu, problemler yaşayıp kadro dışı kaldığı Trabzonspor’dan devre arasında ayrılarak Kartal’a imza atmıştı. Siyah-Beyazlı taraftarların büyük çoğunluğunun da gelişine sıcak bakmadığı tecrübeli forvet, geride kalan haftalarda ortaya koyduğu müthiş performansla göz kamaştırırken, takımına da çok büyük katkı sağladı.

LİGDE SON 6 HAFTADA 7 GOL KAYDETTİ

Beşiktaş’la ilk kez 3-0’lık Akhisar mücadelesine çıkan ve 64 dakika sahada kalan Burak Yılmaz, hem bu maçta hem de 60 dakika oynadığı 1-1’lik Erzurum mücadelelerinde gol atamadı. Bir sonraki hafta 2-0 kazanılan Bursa karşılaşmasındaki 2 golü de atan 33 yaşındaki oyuncu, ardından 2-2’lik Kayseri müsabakasını boş geçti. Kral, daha sonra Kartal’ın sırasıyla oynadığı Atiker Konya, Göztepe, Çaykur Rize, Başakşehir, Sivas maçlarında 1’er, son A.Gücü maçında 2 gol attı.

GOLLERİ ATTI, ZİRVE İLE FARK KAPANDI

Siyah-Beyazlı formayla 12 karşılaşmada görev yapan Burak, rakip fileleri toplamda 11 kez havalandırırken, hem Beşiktaş’ın en golcü ismi konumuna geldi hem de takımına 12 puan kazandırdı. Trabzonspor’da 5 gol kaydeden yıldız oyuncu, Kartal’da ilk 6 maçında 4 gol, son 7 haftada ise 7 kez fileleri havalandırarak kalitesini konuşturdu ve Beşiktaş’ın son 4 haftaya şampiyonluk potasında girmesinde başrol oynadı.

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