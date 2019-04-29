Kral Burak 12’den vurdu

BURAK Yılmaz nereden nereye? Sezon başında Beşiktaş’a transferi son anda yatan 33 yaşındaki oyuncu, problemler yaşayıp kadro dışı kaldığı Trabzonspor’dan devre arasında ayrılarak Kartal’a imza atmıştı. Siyah-Beyazlı taraftarların büyük çoğunluğunun da gelişine sıcak bakmadığı tecrübeli forvet, geride kalan haftalarda ortaya koyduğu müthiş performansla göz kamaştırırken, takımına da çok büyük katkı sağladı.

LİGDE SON 6 HAFTADA 7 GOL KAYDETTİ

Beşiktaş’la ilk kez 3-0’lık Akhisar mücadelesine çıkan ve 64 dakika sahada kalan Burak Yılmaz, hem bu maçta hem de 60 dakika oynadığı 1-1’lik Erzurum mücadelelerinde gol atamadı. Bir sonraki hafta 2-0 kazanılan Bursa karşılaşmasındaki 2 golü de atan 33 yaşındaki oyuncu, ardından 2-2’lik Kayseri müsabakasını boş geçti. Kral, daha sonra Kartal’ın sırasıyla oynadığı Atiker Konya, Göztepe, Çaykur Rize, Başakşehir, Sivas maçlarında 1’er, son A.Gücü maçında 2 gol attı.

GOLLERİ ATTI, ZİRVE İLE FARK KAPANDI

Siyah-Beyazlı formayla 12 karşılaşmada görev yapan Burak, rakip fileleri toplamda 11 kez havalandırırken, hem Beşiktaş’ın en golcü ismi konumuna geldi hem de takımına 12 puan kazandırdı. Trabzonspor’da 5 gol kaydeden yıldız oyuncu, Kartal’da ilk 6 maçında 4 gol, son 7 haftada ise 7 kez fileleri havalandırarak kalitesini konuşturdu ve Beşiktaş’ın son 4 haftaya şampiyonluk potasında girmesinde başrol oynadı.