SÜPER Lig’de ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde kozlarını Seyrantepe’de paylaşacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak dev karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Sezona kötü başlayan ve ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 7’nci sırada yer alan Cim-Bom, seyircisi önünde ezeli rakibini devirip hem taraftarlarını mutlu etmek hem de zirve yarışında moral kazanmak istiyor. Lige fırtına gibi giren Kanarya da şampiyonluk yolundaki en zorlu rakibi Galatasaray’ı deplasmanda yenerek avantaj sağlamayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, geride kalan maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrası topladığı 10 puanla haftaya ikinci sırada giriyor.

Aslan evinde yenilmiyor

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Galatasaray, zorlu derbide iç saha performansına güveniyor. Sarı-Kırmızılılar, derbi öncesinde Türk Telekom’da oynadığı son 38 karşılaşmada 32 galibiyet, 6 da beraberlik alırken, rakiplerine hiç mağlup olmadı. CimBom, evinde son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında (6 Mayıs 2017) Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla almıştı. G.Saray, sahasında oynadığı son 38 maçta 102 puan toplarken, gol bulmakta da zorlanmadı. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu dönemde rakip fileleri 99 kez havalandırırken, 2.6 gol ortalaması yakaladı. Kalesinde 23 gol gören Aslan, derbiyi kazanarak yenilmezlik serisini 39’a, gol sayısını da 100 veya üzerine çıkarmaya çalışacak.

Terim yine yok, 12 yıldız ilk kez

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde olamayacak. Mücadeleyi tribünden izleyecek olan Terim, bu maçla cezasını tamamlayacak. CimBom’da 12 oyuncu ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Aslan’da bu sezon transfer edilen Adem Büyük, Emre Mor, Andone, Jimmy Durmaz, Seri, Lemina, Falcao, Babel, Nzonzi ve Şener Özbayraklı, G.Saray formasıyla ilk kez Sarı-Lacivertliler’e rakip olacak. Geçen sezon devre arasında transfer edilen fakat cezaları nedeniyle Fener derbisinde görev alamayan Luyindama ile Marcao da ilk kez Kanarya’ya karşı sahaya çıkacak. Galatasaray’da Emre Akbaba’nın ise sakatlığı devam ediyor.

Ezeli rekabette Fenerbahçe 146-123 önde

GALATASARAY ile Fenerbahçe, Süper Lig’de bugün oynayacakları derbi ile birlikte 390’ıncı kez karşı karşıya gelecek. 110 yıllık ezeli rekabette geride kalan 389 maçta Sarı-Lacivertliler’in üstünlüğü göze çarpıyor. Kanarya, 17 Ocak 1909’da şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde başlayan rekabette 146 kez galip gelirken, Cim-Bom da 123 galibiyet elde etti. İki takım 120 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Fener’in 535 golüne Galatasaray 485 golle karşılık verdi. 62. sezonu oynanan lig tarihindeki toplam 124 derbide de Fener galibiyet sayısında Aslan’a 50-33 üstünlük kurdu. Ligde 41 maç berabere bitti.

Belhanda yoksa Lemina

GALATASARAY derbiye hazır. Son idmanını Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapan Sarı-Kırmızılılar’da iki mevki dışında sahaya çıkacak ilk 11 belli. Kalede Fernando Muslera, savunmanın sağında Mariano, stoperde Marcao ve Luyindama ikilisine şans verecek olan Terim, ön liberoda Nzonzi ile Seri, sağ kanatta Feghouli, sol kanatta da Babel’i kullanacak. Forvette de Radamel Falcao görev yapacak. Cim-Bom’un hocası, çenesinde kırık olan Belhanda ile ilgili kararını maçtan önce verecek. Faslı yıldız oynamazsa yerine Lemina forma giyecek. Bu arada sol bekte de formsuz olan Nagatomo’nun yerine Ömer Bayram’ın forma giyebileceği belirtiliyor.

Hasan Ali&Isla yedek

FENERBAHÇE, derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlarken, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın sahaya süreceği 11 de büyük oranda belli oldu. Sarı-Lacivertliler’de sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Türk Telekom’daki maçta eski takımı Cim-Bom’a karşı forma giyemeyecek. Kanarya’da iki gün önce takımla idmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla’nın yanı sıra özel program dahilinde çalışmalarına devam eden Victor Moses’ın ilk 11’de olması beklenmiyor. Sağ bekte Ozan Tufan, sol bekte Dirar’a şans verecek olan Yanal’ın, sol açıkta ise Tolga Ciğerci’yi görevlendireceği öğrenildi. Tolga forma giyerse eski takımına karşı ilk kez oynayacak

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatamo, Seri, Nzonzi, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz, Max Kruse, Tolga, Vedat