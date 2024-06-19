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Spor

Kramaric: İtalya'yı yenmek zorundayız

Hırvatistan'ın başarılı futbolcusu Andrej Kramaric, Arnavutluk karşısında aldıkları 2-2'lik beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu.

19 Haziran 2024 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Kramaric: İtalya'yı yenmek zorundayız
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EURO 2024'ün B Gurubu ikinci maçında Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatistan'da yıldız oyuncu Andrej Kramaric karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu beraberelik sonrasında nelerin geldiğini bildiklerini söyleyen Kramaric şu ifadeleri kullandı:

"Doğum günümü bu kadar hayal kırıklığıyla kutlayacağımızı düşünmemiştim. 3 puanı alsaydık çok iyi olurdu. Son saniyeye kadar galibiyete yakındık ama futbol bu. Bazen son saniyede gol atarsınız, bazen de yersiniz. Artık bizi neyin beklediğini biliyoruz. Her zaman işleri mümkün olan en zor yoldan, son saniyeye kadar mücadele ederek ve savaşarak çözmeliyiz. Bir sonraki maçı grubun en iyi takımı olduğuna inandığım İtalya ile oynayacağız. Bugün ikinci yarıda gösterdiğimiz enerjiyi tekrarlayarak 3 puanı almalıyız."

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