İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kramer, Jose Mourinho'yu hedef aldı! ''Açıklamalarıyla kışkırtmak istedi''
Spor

Kramer, Jose Mourinho'yu hedef aldı! ''Açıklamalarıyla kışkırtmak istedi''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord mağlubiyetinin ardından basın toplantısında 'Feyenoord'a karşı oynadığım ikinci maçları ise hep kazandım. İstanbul'a şimdiden hoşgeldiniz, sizi cehennem bekliyor' ifadelerini kullandı. Hollanda 2. Lig'de Waalwicjk forması giyen Kramer, Mourinho'nun açıklamaları hakkında konuştu. İşte detaylar...

AKŞAM10 Ağustos 2025 Pazar 09:12 - Güncelleme:
Kramer, Jose Mourinho'yu hedef aldı! ''Açıklamalarıyla kışkırtmak istedi''
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olan F.Bahçe, 90+1'de yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Hollandalı bir gazeteci maç sonu basın toplantısında Mourinho'ya "Burada hiç kazanamadınız" dedi. Portekizli hoca ise "Feyenoord'a karşı oynadığım ikinci maçları ise hep kazandım. İstanbul'a şimdiden hoşgeldiniz, sizi cehennem bekliyor" ifadelerini kullandı. Deneyimli hocanın bu söylemleri Hollanda basınında konuşulmaya devam ediyor. Hollanda 2. Lig'de Waalwicjk forması giyen Kramer, Mourinho'yu hedef aldı.

TÜRKİYE DUYGUSAL BİR ÜLKE

Kariyerinde 1 kez Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı ter döken Hollandalı santrfor, "Sadece biraz sert ıslık çalıyorlar. Mourinho bunu tabii ki biraz kışkırtmak için söylüyor. Belli ki ortalığı biraz karıştırmaya çalışıyor. Feyenoord İlk yarıda oynadığı gibi oynarsa neden olmasın? Feyenoord'un tur atlamak için gerçekten iyi bir şansı var. Fenerbahçe'yi çok da ikna edici bulmadım" dedi. Diğer bir Hollandalı futbolcu Nasser El Khayati ise "Türkiye duygusal bir ülke, genelde duygusal şekilde futbol oynuyorlar. Futbol da bir duygudur, Feyenoord bunun avantajını kullanmalı. Mesela Hadj Moussa... De Kuip'te oynanan ilk maçta çoğu zaman çift markaj altındaydı ama İstanbul'da çok daha fazla alan bulacak. Bu yüzden orada gol atabileceklerini düşünüyorum" dedi.

YA BENFİCA YA DA NİCE

Kramer, temsilcimize karşı toplam 2 müsabakada sahaya çıktı ve bu maçların ikisinden de yenik ayrıldı. Feyenoord'la oynadığı ilk maçta 86. dakikada skoru 1-1'e getiren Kanarya, son dakika golüne dur diyememişti. Özellikle 2. yarıdaki oyunuyla tur için şansının yüksek olduğunu gösteren temsilcimiz, İstanbul'daki maçta rakibini yenerek adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Müsabaka Salı günü 20.00'de başlayacak. Sarı-Lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi halinde play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Benfica, ilk maçta Nice'i 2-0'la geçti.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.