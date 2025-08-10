UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olan F.Bahçe, 90+1'de yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Hollandalı bir gazeteci maç sonu basın toplantısında Mourinho'ya "Burada hiç kazanamadınız" dedi. Portekizli hoca ise "Feyenoord'a karşı oynadığım ikinci maçları ise hep kazandım. İstanbul'a şimdiden hoşgeldiniz, sizi cehennem bekliyor" ifadelerini kullandı. Deneyimli hocanın bu söylemleri Hollanda basınında konuşulmaya devam ediyor. Hollanda 2. Lig'de Waalwicjk forması giyen Kramer, Mourinho'yu hedef aldı.

TÜRKİYE DUYGUSAL BİR ÜLKE

Kariyerinde 1 kez Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı ter döken Hollandalı santrfor, "Sadece biraz sert ıslık çalıyorlar. Mourinho bunu tabii ki biraz kışkırtmak için söylüyor. Belli ki ortalığı biraz karıştırmaya çalışıyor. Feyenoord İlk yarıda oynadığı gibi oynarsa neden olmasın? Feyenoord'un tur atlamak için gerçekten iyi bir şansı var. Fenerbahçe'yi çok da ikna edici bulmadım" dedi. Diğer bir Hollandalı futbolcu Nasser El Khayati ise "Türkiye duygusal bir ülke, genelde duygusal şekilde futbol oynuyorlar. Futbol da bir duygudur, Feyenoord bunun avantajını kullanmalı. Mesela Hadj Moussa... De Kuip'te oynanan ilk maçta çoğu zaman çift markaj altındaydı ama İstanbul'da çok daha fazla alan bulacak. Bu yüzden orada gol atabileceklerini düşünüyorum" dedi.

YA BENFİCA YA DA NİCE

Kramer, temsilcimize karşı toplam 2 müsabakada sahaya çıktı ve bu maçların ikisinden de yenik ayrıldı. Feyenoord'la oynadığı ilk maçta 86. dakikada skoru 1-1'e getiren Kanarya, son dakika golüne dur diyememişti. Özellikle 2. yarıdaki oyunuyla tur için şansının yüksek olduğunu gösteren temsilcimiz, İstanbul'daki maçta rakibini yenerek adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Müsabaka Salı günü 20.00'de başlayacak. Sarı-Lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi halinde play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Benfica, ilk maçta Nice'i 2-0'la geçti.